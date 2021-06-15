83 yaşındaki kadın dere yatağında baygın vaziyette bulundu!

Girne bölgesinde bugün 83 yaşındaki Emine Cahit, bir dere yatağında baygın vaziyette bulundu. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin derlediği bilgilere göre Pazar günü kaybolan Cahit için polis ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra Sivil Savunma ekipleri de devreye girdi.

Cahit, Girne Alsancak bölgesinde bir dere yatağı yakınlarında baygın vaziyette bulundu.

Emine Cahit’in Girne Akçiçek Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenilirken sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Öte yandan Emine Cahit’in Alzheimer hastası olduğu ifade edildi.

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15/06/2021 17:23