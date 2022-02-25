Yurtdışından ülkeye gelen TIRın arkasında bağlı Dorse içerisine gizlenmiş vaziyette 500.000 TL değerinde toplam 834 kilo Nargile tütünü tespit edildi. Şirket direktörü Faruk Yıldırım ve tır şoförü Burhan Bayandursun hakkında polis soruşturması başlatıldı

Mahkemede olguları aktaran polis, gönüllü ifade veren zanlıların davalarında hazır bulunabilmeleri için uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, 2 haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC’de muteber ikişer kefilin 100 biner TL’lik kefalet senedi imzalaması ve 5’er bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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25/02/2022 15:00