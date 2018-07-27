Samsung kırılmaz ekran geliştiriyor!

Bildiğiniz gibi son geliştirilen telefonların hemen hemen hepsi OLED teknolojisine sahip olan cihazlar.

OLED ekranlar, LCD’leregöre daha çevresel etmenlere karşı hassas oluyorlar. Fiziki yapılarından dolayı korunmaları da oldukça güç haliyle. Bunun en büyük örneği olarak Samsung model telefonlaro gösterebiliriz ancak anlaşılan bu algı yakın zamanda kırılacak.

Samsung, gelecek olan yeni modelleri için oldukça sağlam bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Normal şartlarda sert cam üretimi yapan firma artık kendi modellerinde esnek ve darbeyi emen bir madde üretecek. Böylelikle kırılmaz ekran teknolojisi ile telefonlarımızın düşme korkusundan kurtulmuş olacağız.

Şunu da unutmamak gerek. Akıllı telefonların ekranları her geçen gün büyüyor, fiziksel olarak onları korumak imkansız hale gelebiliyor. İşte Samsung’un geliştirdiği yeni teknoloji, esnek ekran yapısı sayesinde daha sağlam bir yol çizgisine ilk adım olarak nitelendirebileriz.

Yeni ekranlar sadece kırılmamakla kalmayacak aynı zamanda soğuk ve sıcak hava koşullarında da etkisini göstermeye devam edecek. Aşırı sıcaklarda ısınan ekran yapısına da böylelikle son demiş olacağız Samsung ile beraber. Bu teknoloji yeni gelecek olan Note 9 ve S10 modellerinde kullanılacak mı bilemiyoruz ancak bunun için hala erken bir aşamadayız. Kim bilir, belki de duyurulur.