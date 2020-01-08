Tarım Dairesi'nin Hisarköy’deki eğitim çalışmaları iptal edildi

Tarım Dairesi’nin Hisarköy’deki eğitim çalışmaları iptal edildi.

ads
08/01/2020

ads
Tarım Dairesi'nin Hisarköy’deki eğitim çalışmaları iptal edildi

Tarım Dairesi’nin Hisarköy’deki eğitim çalışmaları iptal edildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi’nin, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, bugün Hisarköy’de yapılması planlanan tarla günü ve gece eğitiminin, olumsuz hava koşullarından dolayı ileriki bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

08/01/2020 14:54
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Tarım Dairesi’nin Hisarköy’deki, haber, kıbrıs, eğitim, çalışmalarını, iptal, edildi
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.