Tarım Dairesi’nin Hisarköy’deki eğitim çalışmaları iptal edildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi’nin, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, bugün Hisarköy’de yapılması planlanan tarla günü ve gece eğitiminin, olumsuz hava koşullarından dolayı ileriki bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

08/01/2020 14:54