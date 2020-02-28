Dünya Sendikalar Federasyonu’na-DSF üye olan kadın bürolarından kadınlar günü için ortak etkinliik

Dünya Sendikalar Federasyonu’na-DSF (World Federation of Trade Unions – WFTU) Kıbrıs’tan üye olan DEV-İŞ, PEO, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN ve DAÜ-SEN’in kadın büroları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü çerçevesinde sendikaların örgütlü olduğu işyerlerinde iki toplumlu bazı ortak etkinlikler yapacak.

DEV-İŞ Kadın Bürosu adına Sevgül Uludağ’ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, DSF üyesi sendikaların kadın büroları temsilcileri 4 Mart Çarşamba sabahı, KTÖS’ün örgütlü bulunduğu Dikmen İlkokulu’ndaki kadın öğretmenleri ziyaret ederek, burada çalışan kadın öğretmenlerle sohbet edecek.

DSF üyesi kadın sendikacılar, bunun ardından Dikmen Belediyesi kadın çalışanlarının da hazır bulunacağı ve DEV-İŞ’in örgütlü bulunduğu Dikmen Belediyesi tarafından köyde düzenlenecek sosyal etkinliğe katılacak ve burada kadın emekçilerin sorunlarıyla ilgili görüş alış verişinde bulunacak.

Etkinlikler çerçevesinde 5 Mart Perşembe sabahı ise DSF üyesi sendikaların kadın büroları temsilcileri, PEO’nun örgütlü bulunduğu Larnaka Belediyesi’ni ziyaret ederek, burada kadın emekçilerle bir araya gelerek emekçi kadınların sorunlarını tartışacak.

DSF’ye üye sendikaların kadın bürolarından temsilciler, geçen yıl da Dünya Emekçi Kadınlar Günü çerçevesinde KTAMS’ın örgütlü bulunduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi onkoloji bölümünde çalışan kadın hemşireler ve emekçi kadınları ziyaret etmişlerdi.

Yine geçen yıl PEO’nun örgütlü bulunduğu Lefkoşa Genel Hastanesi’ndeki kadın temizlik işçileri ve diğer kadın emekçiler birlikte ziyaret edilerek ortak sorunlarla ilgili sohbet toplantısı yapılmıştı.

Dünya Sendikalar Federasyonu’na Kıbrıs’tan üye sendikaların ortak faaliyetleri, yıl içerisinde seminerler, işyeri ziyaretleri ve sosyal etkinliklerle devam edecek.

28/02/2020 15:03