Erhürman: Coronavirüs konusunda topyekun mücadeleye ihtiyacımız var

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından koronavirüs ile ilgili açıklama yaptı. Erhürman,”Kriz yönetimi ve sağlık alanında uzman tüm kadrolarımızla hükumete her türlü yardıma hazırız.” ifadelerini kullandı.

İşte Tufan Erhürman'ın açıklaması...

Coronavirüs konusunda acilen, panik yapmadan ve ciddiyetle, toplumsal seferberlik duygusu içerisinde, topyekun mücadeleye ihtiyacımız var. Kriz yönetimi ve sağlık alanında uzman tüm kadrolarımızla hükumete her türlü yardıma hazırız.

10/03/2020 12:21