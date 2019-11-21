Apple, ilk büyük filminin festival prömiyerini son dakikada iptal etti

Netflix’in liderliğindeki dijital yayın piyasasına Apple TV+ markasıyla giriş yapan Apple, Amerikan Film Enstitüsü tarafından düzenlenen ‘AFI Fest’in kapanışını yapacak ‘The Banker’ (Banker) adlı filmlerinin bu gece yapılacak prömiyerini iptal ettiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada son dakikada gelen sürpriz iptalle ilgili şu bilgi verildi; “Sosyal değişim ve finansal kültür üzerine anlattığı eğlendirici ve eğitici hikâyeden etkilendiğimiz için bu yılın başlarında The Banker’ı satın aldık. Geçen hafta filmi çevreleyen bazı endişeler dikkatimizi çekti. Film yapımcılarıyla birlikte bizlerin, bu konuları gözden geçirmek ve sonraki adımlara karar vermek için zamana ihtiyacımız var.”

'Zarar verme potansiyeli olan iddialar'

George Nolfi tarafından yönetilen; Samuel L. Jackson, Anthony Mackie, Nicholas Hoult ve Nia Long’un başrollerini paylaştığı film, gerçek bir yaşam öyküsünü beyazperdeye taşıyor. Irkçılığın boyutlarını gözler önüne seren filmde, iki siyah girişimcinin kurdukları şirketi beyaz bir adam yönetiyor gibi davranmak zorunda kalması konu ediliyor.

Apple, ‘endişelerinin’ ne olduğuna dair ayrıntı vermedi. Ancak Hollywood haberleri veren Deadline adlı site, filmin karakterlerinden birine dair ‘zarar verme potansiyeli’ olan iddialar bulunduğunu savundu.

Bir aile üyesinin, filmde hikâyesi anlatılan Bernard Garrett Sr’ın oğlu Bernard Garrett Jr’a dair bazı can sıkıcı iddiaları gündeme getirdiği öne sürüldü.

Geleceği belirsiz

İptal kararı filmin geleceğine dair soru işaretleri doğurdu. Çünkü ‘The Banker’, şirketin dijital platformu Apple TV+ üzerinden yayınlayacağı ilk film olacaktı. Bunun öncesinde 6 Aralık’ta sinemalarda gösterime girmesi bekleniyordu.

Filmin Apple için kritik bir öneme sahip olduğu, Netflix gibi diğer yayıncıların giderek daha fazla görünür olduğu film piyasasında Oscar Ödüllleri için yarışmasının beklendiği belirtiliyordu. Alfonso Cuarón tarafından yönetilen Netflix yapımı ‘Roma’ geçen yıl En İyi Film Oscar’ını almıştı.

AFI Fest, ‘The Banker’ yerine Noah Baumbach’ın boşanma draması ‘Marriage Story’ (Evlilik Hikâyesi) filmiyle kapanacak.

21/11/2019 16:57