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YDÜ’ye Milli Hentbolcu

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), Türkiye Hentbol Milli Takım forması giyen yıldız oyuncu Serkan Çamyel’i transfer etti.

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10/09/2019

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YDÜ’ye Milli Hentbolcu

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), Türkiye Hentbol Milli Takım forması giyen yıldız oyuncu Serkan Çamyel’i transfer etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Hentbol Erkek takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, geçtiğimiz sezon Türkiye Hentbol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor forması giyen, aynı zamanda Türkiye Hentbol Milli Takımında da görev alan sağ oyun kurucu Serkan Çamyel’i transfer etti. Başarılı oyuncu dün yeni takımına imzayı attı.

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TAGS: YDÜ, Erkek Hentbol Takımı, Serkan Çamyel, Türkiye Milli Takımı, Haber Kıbrıs
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