Yeşil Hat Tüzüğünde değişiklik düşüncesi

Alithia gazetesi, Rum Meclisi Kurumlar Komitesi’nin dün gerçekleştirmiş olduğu mülteci/göçmenlikle ilgili toplantıda bu konunun da ele alındığını yazdı.

Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis ve polis yetkililerinin de toplantıda yer aldığını yazan gazete, toplantının, somut unsurların sunulması amacıyla kapalı kapılar ardında devam edeceğini belirtti.

Habere göre, Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, bunun, son yıllara ve özellikle 2015-2016 yıllarına yayılan çok boyutlu bir konu olduğuna dikkati çekti.

Mülteci akını konusunda ülkede ve Avrupa düzeyinde alınmakta olan tedbirler konusunda milletvekillerine bilgi verme fırsatı bulduğunu söyleyen Petridis, Güney Kıbrıs’ın bu konuda ilk sırada olduğunu, Avrupa dayanışma ve desteğinin de pratikte ortaya konulması gerektiğini belirtti.

Petridis, mülteci akınına yönelik sıralamada ilk sıralarda yer aldıklarına dikkati çekerken göçmenlerin 3’te 2’sinin, KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçtiğini savundu.

Yeşil Hat Tüzüğünün uygulama kuralları hakkında ise Petridis, üçüncü ülke vatandaşlarının gelişini daha kısıtlayıcı olabilmesi için Yeşil Hat Tüzüğünün uygulama kurallarında değişiklik yapılması konusunun incelenmekte olduğunu belirtti.

Petridis, bazı kişilerin, 90 gün içerisinde geri dönmesi öngörüsünden faydalandığını ifade etti.

14/11/2019 11:47