İskele'de 'Çocuk Şöleni' düzenlendi
İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun 21’inci Çocuk Şöleni gerçekleşti
31/05/2019
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İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun 21’inci Çocuk Şöleni, İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen şölene, Şht. İlker Karter İlkokulu, İskele Belediyesi Yuvam Anakucağı, Çayırova İlkokulu, Şht. Menteş Zorba İlkokulu, Yenierenköy İlkokulu, Ziyamet İlkokulu, Büyükkonuk İlkokulu, Pile Türk İlkokulu, Dipkarpaz İlkokulu, Yedikonuk İlkokulu, Kumyalı İlkokulu ve Diomante Dans Okulu’ndan çocuklar katıldı.