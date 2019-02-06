152 ülkede 5 milyon Türk vatandaşı yaşıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, soru önergesine verdiği cevapta yurtdışında yaşayan Türklerin sayısının ülkelere göre dağılımını gösteren bir tablo paylaştı. 152 ülkeyi kapsayan tabloya göre, 5 milyon Türk yurtdışında yaşıyor.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yurtdışında yaşan Türklerle ilgili olarak TBMM Başkanlığı'na 2018 yılında çok sayıda soru önergesi verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, soru önergesine verdiği cevapta yurtdışında yaşayan Türklerin sayısının ülkelere göre dağılımını gösteren bir tablo paylaştı. 152 ülkeyi kapsayan tabloya göre, 5 milyon Türk yurtdışında yaşıyor.