Cumhuriyet Meclisi, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi 3 raporu görüştü

Cumhuriyet Meclisi, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, üç Ombudsman raporunu görüşerek bu raporlar hakkında ilgili bakanlıklardan, kurum ve kuruluşlardan görüş istemi kararı aldı.

Komite bu sabah UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplandı.

Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplantısına CTP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay, UBP Milletvekili Aytaç Çaluda ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.

Toplantıda davetli olarak Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı da hazır bulundu.

06/03/2020 15:00