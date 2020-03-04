Koronavirüs Polonya'ya da sıçradı

Polonya Sağlık Bakanlığı, ülke sınırları içerisinde ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı.

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04/03/2020

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Koronavirüs Polonya'ya da sıçradı
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını sonucu ölü sayısı 3 bini geçerken; salgın, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor.

Avrupa'da birçok ülkede can alan koronavirüs, vaka sayısını da artırmaya devam ediyor.

Virüs son olarak Polonya'da da görüldü.

Polonya Sağlık Bakanlığı, ülke sınırları içerisinde ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı.

04/03/2020 12:58
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TAGS: Koronavirüs, Polonya’ya da, sıçradı, haber, kıbrıs,
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