85 bin Kıbrıslı Türk AB seçmen kütüğünde

Haziran 2024 Avrupa parlamentosu seçimlerinde 85 bin Kıbrıslı Türk’ün oy kullanabilmesi için otomatik kayıt sistemine geçildi…

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05/12/2023

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85 bin Kıbrıslı Türk AB seçmen kütüğünde


HK Brüksel -Yaklaşan Avrupa Parlamentosu seçimleri için kuzeyde yaşayan Kıbrıslı Türklerin otomatik olarak seçmen kütüğüne kayıtlarının yapıldığı ifade edildi.

Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Dimitrios Papadimoulis’a yönetilen bir soru üzerine, toplantıda bulunan Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Temsilciliği ofisinden Andreas Kettis Kıbrıslı Türklerin Haziran 2024’te yapılacak seçimlerde oy kullanabilmeleri için yeni bir sistem geliştirildiğini ve yakın bir gelecekte Rum İçişleri Bakanı’nın bunu açıklayacağını söyledi. 85 bin Kıbrıslı Türk’ün kuzeyde yaşadıkları halde güneyde yaşayan Rum ya da Türk Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşları gibi gidip seçmen listesine kayıt olmalarına gerek olmadığını bunun otomatik olduğunu ifade etti. Yakın bir gelecekte bir web sitesi üzerinden hangi sandıkta oy kullanılacağını kimlik bilgilileri girilerek öğrenilebileceği de ifade edildi.

Bu girişimin dört yıl önce oy kullanmak isteyen ancak kullanamayan Kıbrıslı Türkler için düşünüldüğü ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristotulidis’in Kıbrıslı Türkler için hazırladığı paketin bir parçası olduğu düşünülüyor.

05/12/2023 12:43
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TAGS: 85 bin Kıbrıslı Türk AB seçmen kütüğünde
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