85 gündür aktif!

İspanya'nın Kanarya Adaları'ndan La Palma Adası'ndaki LA Cumbre Veja Yanardağı, 85 gün boyunca patlamaya devam ederek yerel rekor kırdı.

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13/12/2021

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85 gündür aktif!

İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’nın en büyük 5'inci adası La Palma’da bulunan Cumbre Vieja Yanardağı, aktif olarak bir rekor kırdı.

İlk olarak 19 Eylül'de lav ve zehirli gaz püskürtmeye başlayan yanardağ 85 gündür patlamaya devam ediyor. Lav püskürten yanardağ bin 200 hektardan fazla alan etkilenirken, 3 bine yakın bina da kullanılamaz hale geldi.

Bu süreçte binlerce insan ise bölgeden tahliye edildi.

13/12/2021 16:17
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TAGS: ispanya yanardağ, rekor, 85 gündür aktif!, haberkibris,
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