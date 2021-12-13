85 gündür aktif!

İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’nın en büyük 5'inci adası La Palma’da bulunan Cumbre Vieja Yanardağı, aktif olarak bir rekor kırdı.

İlk olarak 19 Eylül'de lav ve zehirli gaz püskürtmeye başlayan yanardağ 85 gündür patlamaya devam ediyor. Lav püskürten yanardağ bin 200 hektardan fazla alan etkilenirken, 3 bine yakın bina da kullanılamaz hale geldi.

Bu süreçte binlerce insan ise bölgeden tahliye edildi.

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13/12/2021 16:17