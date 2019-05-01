85 yaşındaki Alman sürücü yanlışlıkla gaza bastı, aracıyla AVM'ye girdi

Park halindeki aracının yanlışlıkla gaz pedalına basan 85 yaşındaki bir sürücü arabasıyla birlikte Almanya'nın Hamburg kentinde bulunan bir AVM'nin içine girdi.

Sözcü'nün aktardığına göre alışveriş merkezi Galeria Kaufhof’ta yaşanan olayda 85 yaşındaki bir adamın park halindeki aracına yolcu koltuğunun olduğu taraftan binmek istedi. Direksiyon başına geçmek için dizlerinin üzerinde araca giren adam yanlışlıkla gaza basınca otomobil bir anda hareketlendi. Panikleyen adam araca müdahale edemeyince lüks otomobil bir anda AVM’nin içine girdi. Hızla AVM içindeki asma kata ilerleyen araç bariyerlere çarparak durabildi.

Çok katlı AVM’nin üst katından düşmeye ramak kala duran aracın sahibi güçlükle araçtan çıkarıldı. Emekli olduğu tahmin edilen adamın sadece kolunun yaralandığı aktarıldı. Polis sözcüsü Timo Zill, “Bu kaza tamamen talihsizlik. Fakat bir facia yaşanmaması mucize” dedi.