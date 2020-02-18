Kolombiya'da minibüste patlama: 7 ölü

Kolombiya'nın güneybatısında seyir halindeki bir minibüste meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti.

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18/02/2020

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Kolombiya'da minibüste patlama: 7 ölü

Kolombiya basınındaki haberlere göre ülkenin güneybatısındaki Pasto'dan Cali şehrine giden bir minibüste, Cauca yönetim bölgesi kırsalında seyir halindeyken patlama meydana geldi.

7 kişi hayatını kaybetti

Minibüste bulunan 7 kişinin hayatını kaybettiği patlama nedeniyle, yakınlardaki iki araçta bulunan bazı kişiler de yaralandı.

Yerel basına açıklama yapan General Jorge Isaacs Hoyos Rojas, olay yerindeki incelemenin devam ettiğini fakat patlamanın bir terör saldırısı olmadığının bilindiğini duyurdu.
 

18/02/2020 10:37
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TAGS: Kolombiya’da, haber, kıbrıs, minibüste, patlama:, 7, ölü
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