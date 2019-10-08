LTB ile LİDER iş birliğinde izcilik kursları verilecek

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Lefkoşa İzcilik Derneği (LİDER) iş birliğinde izcilik kursları verilecek.

7 yaş üzeri doğayı seven, doğayı tanımayı, onunla baş başa kalmayı, onun koşullarında nasıl davranılması gerektiğini öğrenmek isteyen tüm çocuklar ve gençler kurslara katılabilecek. İzciliğin yanı sıra birçok farklı branşla ilgili de bilgiler verilecek.

Kurs kapsamında temel ve ileri seviye izciliğin yanı sıra Yüzme, Kampçılık, Dağcılık, Trafik, Tiyatro, Tırmanma, Telsiz Haberleşme, Resim, Müzik, İtfaiye Yangın, İlk Yardım, Hayvan Bakımı, Hafıza Teknikleri, Bisiklet, Çevre ve Orman, Arama Kurtarma, Binicilik, Badminton ve Kano Kürek dallarında da uzman kişiler tarafından eğitimler verilecek.

Katılım ücretinin 100 TL olduğu kurslara son başvuru tarihi 30 Ekim Çarşamba. Kurslara kayıt LTB Halkla İlişkiler Birimi’nden (LTB Binası 1. Kat) mesai saatleri içerisinde yapılabilecek.

BRT

08/10/2019 09:58