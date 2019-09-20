Şato’nun Sahibini Bağlayan Hırsızlar 2 Milyon Euro Değerinde Eşya Çaldı

Fransa'nın başkenti Paris yakınlarında bulunan ünlü Vaux le Vicomte şatosuna giren hırsızlar şatonun sahibini iple bağladıktan sonra 2 milyon euro değerinde eşya alarak kaçtı.

Fransız polisine göre 6 maskeli hırsız 17. yüzyıla ait şatoya perşembe günü sabahın erken saatlerinde girdi.

Şatonun sahibi 90 yaşındaki Patrice de Vogue ve 78 yaşında olan eşi Cristina'nın hırsızlar tarafından boyun ipiyle bağlandıkları ancak sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Hırsızların şatoda bulunan zümrüt ve diğer değerli eşyaları çaldıkları ortaya çıktı.

Söz konusu şato uzun yıllar önce turistlerin ziyaretine açılmıştı. Şatoyu her yıl ortalama 250 bin kişi ziyaret ediyor.

Vaux le Vicomte şatosu 1661 yılında Fransa Kralı 16. Louis'nin maliye bakanı Nicolas Fouquet tarafından yapıldı.

20/09/2019 13:34