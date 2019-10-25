Ünlü rapçi Eminem'e 'Trump' sorgulaması

Rolling Stone'da yer alan habere göre ünlü rapçi Eminem, 2017'deki albümündeki 'Framed' adlı şarkısında ABD Başkanı Trump ve kızı Ivanka Trump hakkındaki sözleri nedeniyle ABD Gizli Servisi tarafından sorgulandı.

2018'de gerçekleştiği belirtilen olayda Gizli Servis, Eminem'in şarkısındaki sözleri 'uygunsuz ve tehdit edici' buldu.Eminem'in 2017 yılındaki röportajlarında da "Trump benim tepemin tasını attırıyor" ve benzeri sözlerinin de 'endişe verici' olduğu ifade edildi.

Ancak iddialara göre ünlü rapçi bu görüşmeyi ciddiye almadı.

İddialara göre görüşme sırasında Gizli Servis ajanları Eminem'in şarkılarının sözlerini yüksek sesle okumaya başladı ve ünlü şarkıcı onlara eşlik ederek bir anda rap yapmaya başladı.

Gizli Servis ise iddialarla ilgili olarak resmi bir açıklama yapmaktan kaçındı.

25/10/2019 11:01