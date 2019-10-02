Cinnet filmindeki balta 200 bin dolara satıldı

Stanley Kubrick’in kült filmi Cinnet’te (The Shining) başrol oyuncusu Jack Nicholson’ın kullandığı balta, açık artırmada 200 bin doların üzerinde bir fiyata satıldı. İngiltere’nin başkenti Londra’daki Entertainment Memorabilia Müzayede Evi’nde yapılan açık artırmada, balta 170 bin sterlin (yaklaşık 208 bin dolar-1 milyon 190 bin TL) karşılığında sahibini buldu. Filmde, Nicholson’ın karakteri yazar Jack Torrance, kış sezonunda kapalı olan Overlook Oteli’nin bakımını üstlenmek üzere ailesiyle birlikte otele taşınır. Bu taşınma sonrasında yaşanan metafiziksel olayları konu alan filmde Jack’in doğaüstü sezgilere sahip olan küçük oğlu, zamanla otelin içerisinde yalnız olmadıklarını, geçmiş ve gelecekten gelen hayaletlerle birlikte yaşadıklarını görür ve ailesini buna inandırmaya çalışır. Aile bir kar fırtınası sebebiyle dağda konuşlanan bu otelde mahsur kaldığındaysa Jack doğaüstü varlıklar tarafından ele geçirilir ve yavaş yavaş aklını kaybetmeye başlar. Jack, ailesinin peşinden onlara zarar vermek üzere koşarken, bu melhur baltayı kapark ve banyoda saklanan karısını öldürmeye çalışır. En fazla çekim tekrarı yapılan film olarak tarihe geçen Cinnetr’te Jack Nicholson'ın banyoya baltayla girmeye çalıştığı sahnede; Kubrick’in tam 127 tekrar aldığı biliniyor.

02/10/2019 10:29