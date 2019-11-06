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Değirmenlik'te hayvan üreticilerine yönelik seminer düzenlendi

“Döl Verimini Etkileyen Faktörler ve Yavru Kayıpları” konusunda seminer düzenlendi.

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06/11/2019

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Değirmenlik'te hayvan üreticilerine yönelik seminer düzenlendi

Değirmenlikte, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından “Döl Verimini Etkileyen Faktörler ve Yavru Kayıpları” konusunda seminer düzenlendi.

Bakanlık’tan verilen biliye göre, Prof. Dr. Dr. Huriye Horoz Kaya’nın konuşma yaptığı seminerde, 
Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) personeli de kurumun çalışmaları ve süt konusunda dikkat edilmesi gereken unsurlar hakkında bilgi verdi.

06/11/2019 11:21
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