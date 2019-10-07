Cumhuriyet Meclisinde milletvekillerinin konuşma süreleri için yeni uygulama başlatıldı. Kürsüden konuşma yapacak milletvekillerine verilen konuşma süresi kürsü üzerinde yer alacak kronometreden takip edilebilecek.

Bu uygulamada ilk sözü TDP Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli aldı.

Angolemli, dün akşam yaşanan trafik kazasında suçlunun bugüne kadar ülkeyi yönetenler olduğunu savunarak, Türkeli’de de aynı olay olduğunu, hemen arkasına bariyer yapıldığını ancak daha sonra bunun durduğunu kaydetti.

Tüm yollara bariyerler yapılması ve trafikte seferberlik başlatılması gerektiğini, çünkü canların gittiğini belirten Angolemli, “Karpaz, Mağusa yollarında canımız elimizde gidiyoruz. Nerde bu devlet, trafikte para istemeyen düzenlemeler yapılabilir, ilk önce onları sonra diğerlerini yapalım, yavaş yavaş sıra hepimize gelecek. Aydınlatmalar yapılmalı, hiç vakit geçirmeden hükümet icraata geçmeli” dedi.

07/10/2019 14:12