Şampiyonlar Ligi'nde tarihi karar! Beşiktaş, F.Bahçe...

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin marka kimliğinde değişikliğe gidildiğini duyurdu.

2018-2021'i kapsayan dönemde kullanılacak marka kimliğinde alışılagelen lacivert-gümüş tonlarının yerini mavi ve pembe renkleri alıyor.

Birçok görselle tanıtılan değişikliklerde Beşiktaş ve Fenerbahçe de yer buldu. UEFA'nın yaptığı açıklama şöyle:

Yeni marka kimliği, kulüp futbolunun en prestijli rekabeti için öne çıkan cesur bir adımı gösteren canlı ve çağdaş tasarım ilkelerini ortaya koymaktadır.

Canlı bir Avrupa gece gökyüzünden esinlenerek, drama ve yetenek katan zengin aksanlarla renk paleti.

Tipografi elit kulüp futbolunun hassasiyetini ve şıklığını yansıtmaktadır.

Dünyanın en iyi oyuncularının doğruluğunu ve titizliğini yansıtmak için mevcut Şampiyonlar marka yazı tipinin ek bir ağırlığı hazırlanmıştır.