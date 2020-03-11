Apple Watch 6 yine hayat kurtaracak

Apple Watch ilk defa piyasaya sürüldüğünde pırlanta mağazalarında satılmaya başlanmıştı. Apple bu politikanın hata olduğunu kısa sürede fark edip akıllı saatin reklamını moda dergilerinde ve ünlü modellerin kollarında yaptı. Kısa süre içinde Apple Watch dünya çapında en çok satılan akıllı saat oldu ve giyilebilir eşya bölümü şirketin en hızlı büyüyen ünitesi haline geldi. Kısa süre içinde tüketiciler saatin kalp atış modülün hayat kurtardığını fark etti.

Apple gerçek kullanıcıların yaşadığı hatıralardan oluşan bir video yayınladı. Bu videoda tüketiciler akıllı saatin nasıl hayatlarını kurtardığını anlatıyor. Apple bu video ile eş zamanlı olarak WatchOS 5.1.2’yi yayınladı ve EKG modülünü etkinleştirdi. EKG modu Atriyal Fibrilasyon olarak isimlendirilen kalp ritim bozukluğunu fark ederek kullanıcıları uyarıyor. Şu anda kalp atışı 20 ila 100 bpm hızı arasında olduğunda EKG kullanıcılara kesin olmayan sonuçlar veriyor. Apple bunu geliştirme kararı aldı.

Tüketicilerin hayatını kurtaran başka bir özellik ise düşme sensörü. Apple Watch 4 ve Watch 5 kullanıcının düştüğünü anladığı zaman yüksek sesli bir alarm çalıyor. Kullanıcının bilinci yerindeyse alarmı kapatabilir ancak bilinci kapanıysa saat olayın yaşandığı en yakın yerdeki sağlık ekiplerine haber veriyor.

Bunlara ek olarak saat kullanıcıların kanındaki oksijen seviyesini ölçebiliyor. Eğer ekrandaki değerler %80’in altında ise kullanıcıda kalp veya beyin rahatsızlığı olması muhtemel. Bu da Apple Watch kullanıcılarının görmezden gelemeyeceği bir şey. Çünkü değerlerin bu kadar düşük olması solunum yetmezliğine neden olabiliyor. Apple’ın WatchOS 7 de sunacağı aşikar ancak bu sürümün eski saatlere gelip gelmeyeceği veya Apple Watch 6’ya özel olacaksa herhangi bir ek donanım gerektirip gerektirmeyeceği henüz için belli değil.

Eylül ayında yeni iPhone modelleri ile birlikte tanıtılacak olan yeni Apple Watch 6 için kullanıcıların istediği bir özellik de uyku izleme. Bu Apple için önemli bir eksik çünkü en basit bilekliklerde bile bu özellik yüzde yüz doğru ölçümler yapamasa da mevcut. Bakalım Watch 6’da ne gibi özellikler olacak ve akıllı saatin fiyatı ülkemizde ne olacak?

11/03/2020 10:05