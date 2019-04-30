Bağdadi'nin 5 yıl aradan sonra yayınlanan ilk görüntüsü yayınlandı

IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi olduğu düşünülen bir kişi yayınladığı görüntülü mesajında IŞİD militanlarının öldürülmeleri ve hapse atılmaları nedeniyle intikam sözü verdi.

Bu, Ebubekir el Bağdadi'nin 5 yıl aradan sonra yayınlanan ilk görüntülü mesajı.

Bağdadi, 2014 yılının Temmuz ayında Musul'daki El Nuri Camii'nde yaptığı konuşmada, Suriye ve Irak'ta kontrolü altındaki bölgelerde "hilafet" ilan etmesinden beri görülmemişti.

VİDEONUN NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİĞİ BİLİNMİYOR

IŞİD'in medya kolu El Furkan'ın yayınlandığı 18 dakikalık videoda, görüntülerin Nisan ayı başında çekildiği öne sürülüyor. Ancak videonun çekildiği tarih basın kuruluşları tarafından bağımsız olarak teyit edilebilmiş değil.

Bağdadi'nin videoda İsrail seçimleri ve Sudan'ın eski Devlet Başkanı Ömer el Beşir'in devrilmesi hakkında yorum yapması, videonun yakın bir tarihte çekildiğini düşündürüyor.

Videoda Bağdadi'ye benzeyen sakallı bir kişi, yerde bağdaş kurarak oturmuş halde kameraya konuşuyor, etrafındaki yüzleri kapalı başka kişiler ise onu dinliyor.

Bağdadi, Suriye'nin Bağuz köyünde yenilgiyi kabul etmenin yanı sıra Sri Lanka'daki saldırılardan bahsediyor, Burkina Faso ve Mali'deki militanlara bağlılık yemini çağrısı yapıyor.

18 dakika süren propaganda videosunda Bağdadi eline bir dosya alarak bazı Müslüman ülkelerdeki gelişmelerden bahsediyor.

47 yaşındaki IŞİD liderinin öldürüldüğüne ya da yaralandığına dair birçok kez iddialar ortaya atılmıştı. Bağdadi'ye ait olduğu öne sürülen son ses kaydı ise geçen ağustos ayında yayınlanmıştı.