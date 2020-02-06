Soyerspor’un Lefke çıkarması (87-64)

Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Soyerspor, deplasmanda 87-63’luk galibiyete imza attı. Ligde 3’üncü galibiyetini alan Soyerspor play-off adına önemli bir galibiyete imza atarken, LAU 2 galibiyette kaldı. Soyerspor’da 23 sayı üreten Mustafa Rıfkı takımı adına önemli sorumluluk üstlenirken, Hasan Debeş 17 sayı attı. Lefkoşa ekibinin bir diğer etkili oyuncusu Fırat Ceylan 15 sayı 24 ribaunt ile galibiyette önemli rol oynadı. LAU’de Doğukan Demirman’in 24 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

06/02/2020 16:40