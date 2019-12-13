Akıncı, Alsancak İlkokulu’nu ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, burada, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ve Alsancak İlkokulu Müdürü Abdullah Cangil tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya okul öğrencileri sürpriz yaparak şarkılar söyledi.

Öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, “Siz, geleceğimizsiniz. Değerli öğretmenlerinizin elinde ne kadar iyi yetişirseniz; geleceğimiz de o kadar güzel olacaktır” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, dünyada çocuklardan daha güzel ve özel hiçbir şey olmadığını belirtti.

CUMHURBAŞKANI, İŞ BİRLİĞİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

KKTC genelinde, altı bölgede, altı ay sürecek Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi’ne öğrenciler ve yerel yönetimler tarafından gösterilecek ilginin önemine de değinen Cumhurbaşkanı, kişilerin gelip geçici, makamların kalıcı olduğuna dikkat çekerek, iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Akıncı, “Ülkemizde daha güzele daha iyiye gitmenin yolu, birlikte davranıştan ve el birliği etmekten geçer” diye konuştu.

“ÜZERİNDE YAŞADIĞIMIZ ÜLKEMİZİ VE DÜNYAYI GÖZÜMÜZ GİBİ KORUMAZSAK GELECEĞE EMANET EDECEK BİR ŞEY BULAMAYIZ”

Öğrencilere iklim değişikliğinin ve çevre bilincinin önemini anlatmanın herkesin görevi olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı, öğrencilerin küçük yaştan itibaren çevre bilinci ile yetişmesinin gerekliliğine işaret etti.

“Üzerinde yaşadığımız ülkemizi ve dünyayı gözümüz gibi korumazsak geleceğe emanet edecek bir şey bulamayız” diye konuşan Cumhurbaşkanı Akıncı, öğrencilerin çevre bilinci yüksek bireyler olarak yetişeceğine inanç belirtti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, konuşmasının ardından eşi Meral Akıncı’yla birlikte öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti, öğrencilerin çeşitli sorularını yanıtlayarak, çevre farkındalığına vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı ayrıca öğrencilere TÜBİTAK tarafından iklim değişikliği konusunda hazırlanan kitap da dağıttı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya, ziyareti esnasında Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Cenk Gürcağ, Cumhurbaşkanlığı Çevre Özel Danışmanı ve Temiz Düşün Koordinatörü Prof. Dr. Şerife Gündüz ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim Danışmanı İlkşen Varoğlu Atik eşlik etti.

“MİLLETİMİZE VE DÜNYAYA FAYDALI GÜZEL BİREYLER OLARAK YETİŞECEKSİNİZ”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Alsancak İlkokulu’nu ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren okul müdürü Abdullah Cangil, “Geleceğimizin temsilcileri siz değerli çocuklar, böyle güzel bir etkinlikte öğrendiklerinizle milletimize ve dünyaya faydalı güzel bireyler olarak yetişeceksiniz” dedi. Cangil, Cumhurbaşkanlığı’nın çok güzel projelere imza attığının altını çizerek, yürütülen tüm projelerin her zaman takipçisi olduklarını belirtti.

CUMHURBAŞKANI, MALATYA-İNCESU’YU ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Alsancak İlkokulu’nun ardından, Alsancak Belediyesi’ne bağlı Malatya-İncesu Muhtarlık Binası ve Alsancak Belediyesi’nin yürüttüğü çevre düzenleme çalışmalarını yerinde ziyaret ederek Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ve Malatya-İncesu Muhtarı Zehra Beydola’dan bilgi aldı.

13/12/2019 17:11