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 İskele Festivali yarın başlıyor

 İskele Festivali yarın akşam saat 21.30’da düzenlenecek törenl başlıyor.

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27/06/2019

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 İskele Festivali yarın başlıyor

 İskele Festivali yarın akşam saat 21.30’da düzenlenecek törenl başlıyor.

Belediyeden verilen bilgiye göre, festival ateşini İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu yakacak.  Köy kadın kursu sergilerinin açılışı, Hakan Yazıcıoğlu ve Fettah Can konserleri de yarın akşam olacak.

10 gün sürecek festival kapsamında 24’üncü İskele Belediyesi Uluslararası Halk Dansları Festivali de gerçekleştirilecek. Halk dansları festivali farklı ülkelerden ekipleri ağırlayacak.

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TAGS:  İskele, Festivali, yarın, başlıyor, haber, kıbrıs,
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