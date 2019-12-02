Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi panel düzenliyor

Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi, 4 Aralık Çarşamba günü “Özel Eğitimde Erkenliğin Önemi” konulu panel düzenliyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Girne Özel Eğitim Merkezi öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek panelde, “Fizyoterapi” konusunda Fizyoterapi Uzmanı Göksel Babayiğid, “Oyun Eğitimi” konusunda Gülsen Hocaoğlu, “Dil Eğitimi” konusunda Esen Kama Arıcı, “Sosyal Gelişim” konusunda Merve Tukkal, “Aile Güçlendirme” konusunda Halil Özgür, “Tanı ve Teşhis Süreci” konusunda Dr. Özlem Gökbulut konuşma yapacak.

Panel, Girne Belediyesi Leymosun Kültürevi’nde saat 17.30-19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, erken dönemdeki eğitimin özel gereksinimli çocukların gelişiminde; sosyal, fiziksel becerilerini artırmasında ve toplum yaşamında yer alabilmelerinde önemine işaret ederek, “Engelleri eğitim, bilinç ve farkındalıkla aşabiliriz” dedi ve herkesi panele davet etti.

02/12/2019 14:54