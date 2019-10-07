İskoç mahkemesinden Johnson lehine Brexit kararı

Mahkemenin kararında, Başbakan Johnson'ın ilgili kanunların gereğini yerine getirmeye mecbur olduğunu kabul ettiği konusunda şüphe bulunmadığı ve kesin güvenceler verdiği belirtildi. Davacı tarafın Başbakan'ın yasal görevlerini ihlal edeceğine dair makul endişe bulunduğunu ispatlayamadığı kaydedilerek başvurunun reddine karar verildiği duyuruldu. Davacıların konuyu bir üst mahkemeye taşıması bekleniyor.

MUHALİFLER YARGI KARARI İÇİN BAŞVURMUŞTU

İngiltere'de muhalifler, Johnson'ın bir anlaşma olmaması durumunda AB'den yeni bir erteleme istemesini zorunlu kılan bir yasayı kabul etmişti. Ancak Başbakan, anlaşmasız da olsa İngiltere'nin 31 Ekim'de AB'den ayrılacağını belirtirken, yasaya uyacağına dair de net bir açıklama yapmamıştı. Bunun üzerine aralarında bazı parlamenterin de olduğu Brexit karşıtları, Johnson'ın ilgili yasaya uymasını sağlayacak bir yargı kararı çıkarılması için İskoçya'daki bir mahkemeye başvurmuştu. Johnson'ın Brüksel'e erteleme talebi mektubu göndermesi için emir çıkarılması isteyen davacılar, Başbakan'ın ilgili yasayı aşmak için ara yollar bulmasının da önüne geçilmesi amaçlamıştı. Ancak Johnson adına mahkemeye sunulan yazıda, Başbakan'ın yasaya uyacağı belirtilmişti.

07/10/2019 16:59