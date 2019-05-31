Turkcell tarifeleri yurt dışında da aynen geçerli

Bayram tatili için yurt dışına seyahat edecek Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterileri, yurt içinde kullandıkları paketlerini yurt dışında da ek hiçbir işlem yapmadan günlük 29 TL karşılığında Kuzey Kıbrıs’taymış gibi kullanabilme imkânı buluyor.



Bayram tatili için yurt dışına gidecek Kuzey Kıbrıs Turkcell kullanıcıları için “Gezin, görün ve paylaşın” çağırısı geldi. Kuzey Kıbrıs Turkcell, yurt dışı iletişimine yönelik özel avantajlarını anımsattı, “Transit Servisi” ile bayram tatilinin çok daha büyük bir keyfe dönüşeceğini belirtti. Bayram tatili için yurt dışına seyahat edecek Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler, yurt içi tarifelerini yurt dışında da ek hiçbir işlem yapmadan günlük 29 TL karşılığında aynı Kuzey Kıbrıs’taymış gibi diledikleri gibi kullanabiliyor. Yurtdışında sevdikleri ile rahatça konuşabiliyor ve internet için paketlerini kullanabiliyorlar.

“Doyasıya gez, gör, paylaş ve tatil dönüşü faturanı düşünme”



Kuzey Kıbrıs Turkcell’lilerin “Transit Servisi” ile Kuzey Kıbrıs’ta kullandıkları mevcut paketlerinde yer alan internet, dakika ve mesajlar, ek hiçbir işlem gerektirmeden yurt dışında da kullanılabiliyor.

Transit Servisi, her yurt dışı seyahatinde, dakika, SMS veya internet kullanımı yapıldığı zaman ya da yurt dışında arama alındığında otomatik olarak devreye giriyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından yapılan açıklamada, müşterilerin hattını yurt dışında kullanmadığında ücret yansımayacağı, kullanım yapılması durumunda ise günlük ücret karşılığı paketindeki faydaları rahatça kullanabileceğini belirtilerek herhangi bir sürprizle karşılaşılmayacağı bilgisi verildi. Paketini Türkiye’de kullanmak ve günlük 29 TL karşılığında Transit servisten yararlanmak isteyenler için de TR yazarak 6767’ye mesaj atarak başvuru yapılması gerektiği anımsatıldı.

Transit servisinden kimler yararlanabilir?

Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler, yurt içi tarifelerini yurt dışında da ek hiçbir işlem yapmadan günlük 29 TL karşılığında kullanabiliyor. Türkiye dâhil 69 ülkede geçerli olan bu servis özelliği Bireysel ve Kurumsal Eko, Eko Ekstra, Gold Mini, Gold, Platinum, Platinum 20 GB ve Platinum 25 GB, Midi, Maxi, Süper, Mega, Kamu 300, Kamu 500, PGM 300, PGM 500, life lite, life Midi, life Maxi, life Mega, life Plus, life 4GB life 6GB, life 8GB, life 10GB ve Bireysel Her Yöne 200, Her Yöne 400, Her Yöne 600, Her Yöne 800, Her Yöne 900, Her Yöne 1500, Kurumsal Flex 3, Flex 5 ve Flex 7 paket müşterileri için geçerli olacak.

“Transit servisinizin devreye girmesi ile paketiniz kapsamında sunulan dakikalar ile bulunduğunuz ülke yönüne, Türkiye ve KKTC yönüne arama yapabilirsiniz” denen açıklamada, tüm ülkelerden gelen aramaların da paket dakikalarından düşeceği anımsatıldı.

İnternet kullanımı yapıldığı zaman ise bu kullanımlar paket dâhilindeki internet kotasından düşüyor. Yine her yöne gönderilen SMS’ler paketteki SMS faydasından kullanılıyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler Türkiye’de iken internetlerini aynı Kıbrıs’taymış gibi kullanıyor, bu durumda transit özelliği devreye girmiyor ve müşteriye hiçbir ücret yansımıyor. Transit özelliği Türkiye’deyken sadece arama yapma, arama alma ve SMS gönderme durumunda devreye giriyor.

Türkiye’de kullanım yapmak isteyen müşteriler TR yazıp 6767’ye SMS gönderdiklerinde servisin Türkiye kullanımı da hazır oluyor ve Türkiye’deki ilk ses veya SMS kullanımlarında devreye giriyor.

Transit servisinden yararlanabilecek uygun paketi olup hattına tanımlı Akıllı Gezgin, TR Roaming İndirim Paketi veya Mega Roaming varsa Transit Servisi öncelikli olarak kullanılır. Akıllı Yurt Dışı paketi paketini kullanan fakat Transit servisinden yararlanmak isteyen kişilerin mevcut paketlerini iptal ederek Transit servisini aktif etmesi gerekiyor. Transit servisi otomatik devreye girmiyor.

“Kullanmadığınız gün ücret yansımaz”



Kuzey Kıbrıs Turkcell, Transit Servisi ile paket faydalarının her gün KKTC saatine göre 23.59’a kadar geçerli olduğunu duyururken, servisin kullanımla birlikte her gün yenilendiğini, kullanılmadığı takdirde ise servisin devreye girmediğini ve ücret yansımadığını ifade etti. Servisini daha önce iptal etmiş olan ve tekrar başlatmak isteyen Turkcell’liler ise TRANSIT yazıp 6767’ye SMS göndererek başvuruda bulunabilirler.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler, Transit Servisi kapsamında kalan faydalarını “TRANSIT KALAN” yazıp 6767’e SMS (kısa mesaj) göndererek öğrenebiliyor. Servisi iptal etmek isteyenler ise “TRANSIT IPTAL” yazıp 6767’ye SMS göndererek servisi iptal edebiliyor.

Paketini iptal edenler, farklı bir yurt dışı paketi olmaması durumunda, yurt dışı tarifesi üzerinden ücretlendiriliyor. Transit Servisi’nin geçerli olduğu güncel ülke listesi ve detaylı bilgi https://www.kktcell.com/paketler/yurtdisi/transit-servisi adresinde yer alıyor.