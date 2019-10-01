Merkez Bankası'ndan swap hamlesi

Bankadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bankaların likidite yönetimdeki etkinliğin artırılması amacıyla Türkiye Merkez Bankası bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası'nın açılmasına karar verilmiştir.



İşlemler, Döviz ve Efektif Piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalarla limitleri dâhilinde alım/satım yönünde kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilecektir.



Söz konusu piyasada Merkez Bankası taraflı işlemlere 2 Ekim 2019 tarihinden itibaren başlanacaktır. İşlemlere ilişkin ayrıntılar veri dağıtım sistemleri aracılığı ile günlük olarak ilan edilecektir.



Kamuoyunun bilgisine sunulur."

01/10/2019 10:13