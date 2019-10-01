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Merkez Bankası'ndan swap hamlesi

Türkiye Merkez Bankası bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası açılmasına karar verildi.

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01/10/2019

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Merkez Bankası'ndan swap hamlesi

Bankadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bankaların likidite yönetimdeki etkinliğin artırılması amacıyla  Türkiye Merkez Bankası bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası'nın açılmasına karar verilmiştir.

İşlemler, Döviz ve Efektif Piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalarla limitleri dâhilinde alım/satım yönünde kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilecektir.

Söz konusu piyasada Merkez Bankası taraflı işlemlere 2 Ekim 2019 tarihinden itibaren başlanacaktır.  İşlemlere ilişkin ayrıntılar veri dağıtım sistemleri aracılığı ile günlük olarak ilan edilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

01/10/2019 10:13

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TAGS: Merkez, haber, kıbrıs, Bankası’ndan, swap, hamlesi
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