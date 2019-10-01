Merkez Bankası'ndan swap hamlesi
Türkiye Merkez Bankası bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası açılmasına karar verildi.
01/10/2019
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Bankadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Bankaların likidite yönetimdeki etkinliğin artırılması amacıyla Türkiye Merkez Bankası bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası'nın açılmasına karar verilmiştir.
İşlemler, Döviz ve Efektif Piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalarla limitleri dâhilinde alım/satım yönünde kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilecektir.
Söz konusu piyasada Merkez Bankası taraflı işlemlere 2 Ekim 2019 tarihinden itibaren başlanacaktır. İşlemlere ilişkin ayrıntılar veri dağıtım sistemleri aracılığı ile günlük olarak ilan edilecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur."