Çipras iki günlük ziyaret için Türkiye'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleşen ziyaret kapsamında Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın ilk durağı Ankara.



Çipras önce Beştepe'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşecek. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek.



Görüşmelerde Kıbrıs sorunu, Doğu Akdeniz'deki sondaj gerilimi ve Ege'deki anlaşmazlık ana gündem maddeleri olacak.



Cumhurbaşkanı Aleksis Çipras yarın ise, İstanbul'da Ayasofya'yı ziyaretinin ardından Heybeliada Ruhban Okulu'na gidecek ve Fener Rum Patriği Bartholomeos'u da ziyaret edecek.