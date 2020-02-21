Türkiye ve İran'dan 'acil' koronavirüs kararı

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran Sağlık Bakanı Said Nemeki ile İran'da yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptı.

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21/02/2020

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Türkiye ve İran'dan 'acil' koronavirüs kararı

Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, "İran Sağlık Bakanı Sayın Said Nemeki ile ülkelerinde yaşanan Kovid-19 vakasıyla ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdik. İki ülke arasında alınması gereken tedbirleri acilen hayata geçireceğimizi karşılıklı olarak teyit ettik. Komşumuzun bu hadiseye karşı her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.

21/02/2020 16:25
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TAGS: Türkiye, ve, İran’dan, "acil", koronavirüs, HABER, KIBRIS, kararı
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