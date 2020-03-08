Formula 1'e Koronavirüs önlemi: Tarihte ilk kez seyircisiz yapılacak

1950'den bu yana yapılan F1 tarihinde bir ilk yaşanacak

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08/03/2020

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Formula 1'e Koronavirüs önlemi: Tarihte ilk kez seyircisiz yapılacak
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Bayreyn'de düzenlenecek 2. yarışına, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden seyirci alınmayacak.

Bahreyn Uluslararası Pisti'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 20-22 Mart tarihlerinde gerçekleşecek organizasyon, artan sağlık endişeleri sebebiyle seyircisiz yapılacak.

2020 Bahreyn Grand Prix'si, 1950'den bu yana düzenlenen F1 tarihinde seyircisiz koşulacak ilk yarış olacak.

08/03/2020 16:46
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