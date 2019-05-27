Makenzi binasının iadesine ilişkin karar yeni taleplere yol açtı

Makenzi binasının Kıbrıslı Türk sahibine on gün içerisinde iade edilecek olmasının, bölgede malı bulunan başka Kıbrıslı Türklerin ve Rum avukatların, yeni taleplerde bulunmasının yolunu açtığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesinin haberinde, söz konusu bölgede malı bulunan bazı kişilerin, benzer taleplerle ilgili ön çalışma aşamasında olduğunu yazdı.

Haberde, Makenzi binasını çalıştıran Rum’un da, binanın Kıbrıslı Türk sahibine iade edilmesinin ardından, başka bir yerde faaliyet gösterebilmek için Kıbrıs Türk Malları Vasiliği’ne talepte bulunduğu ve bu talebin, olumsuz karşılanmadığı kaydedildi.