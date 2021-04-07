88 pozitif vakaya rastlandı!

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan test sayısının 8251 olduğunu, 72'si yerel 88 pozitif vakaya rastlandığını, 28 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Açıklamada, 16 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları 72 kişinin ise yerel vaka olduğu belirtildi.

28 kişinin Lefkoşa, 27 kişinin Gazimağusa, 16 kişinin Girne, 1 kişinin de Güzelyurt Bölgesi'nden olduğu kaydedildi.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-2 / Dereboyu- 1/ Surlar içi-9 / Çağlayan-3/ Gönyeli-2 / Hamitköy-1 / Taşkınköy-1/ Kızılbaş-2/ Köşklüçiftlik-3/ K.Kaymaklı-4

Girne

Girne Merkez-4 / Zeytinlik-4 / Dikmen-1/ Çatalköy-1/ Edremit -1/ Kozanköy-1/ Boğazköy-1 / Lapta-1/ Aşağı Girne-1 / Yukarı Girne-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez -11 / Tuzla-1/ Gülseren-1 /Sakarya-3/ Maraş-3/ Karakol-2 / Pile-2/ Kaliland-3 / Görneç-1 /

Güzelyurt

Aydınköy-1

7 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8251

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 88

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 16

Yerel Vaka Sayısı: 72

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 28

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 797.592

Toplam Vaka Sayısı: 4812

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4213

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 573

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 70

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 499

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 26

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4

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07/04/2021 19:13