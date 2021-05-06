88 yaşındaki hasta covid19 nedeniyle hayatını kaybetti

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06/05/2021

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88 yaşındaki hasta covid19 nedeniyle hayatını kaybetti

Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören 88 yaşındaki Hasan Denker  hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

Covid-19 tanısıyla 27 Nisan 2021 tarihinde Acil Durum ( Pandemi) Hastanesi’nde tedavi görmeye başlayan, 30 Nisan 2021 tarihinde ise yoğun bakımda tedavisine devam edilen 88 yaşında Hasan Denker Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Hastanın ileri derecede kalp yetmezliği rahatsızlığı bulunmaktaydı. Merhuma Allah'tan rahmet, yaslı ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz.

06/05/2021 20:34
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TAGS: Hasan Denker, haber, kktc
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