Özersay, Bangladeş Dışişleri Bakanı’na taziye mesajı gönderdi

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Dakka’nın tarihi Chawkbazar mahallesinde önceki akşam meydana gelen yangın felaketine ilişkin Bangladeş Dışişleri Bakanı’na taziye mesajı gönderdi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Özersay mesajında, çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralandığı yangına ilişkin olarak derin üzüntüsünü dile getirerek, Bakanlığımız ve KKTC Hükümeti adına yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara acil şifalar, Bangladeş halkına da başsağlığı diledi.