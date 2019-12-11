Özyiğit: Nüfus sayımı bir an önce yapılmalı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşülmeye devam ediyor.

Söz alan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit konuşmasında, mücadele yıllarında kurulan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK) demokratikleşmesi için yıllarca uğraştıklarını söyleyerek, kurumun her kesimin sesini yansıtmasının beklendiğini söyledi.

BRTK’nın yeniden hükümetin sesi olma yolunda ilerlediğini, bir an önce yasanın Meclis’ten geçirilmesi gerektiğini ifade eden Özyiğit, kurumdaki yayıncılık anlayışının seçilen kişilere göre değişmemesi gerektiğini vurguladı.

İstatistik Kurumu, DPÖ, nüfus sayımı, hayat pahalılığının hesaplanması gibi konularda da eleştirilerde bulunan Özyiğit, nüfus sayımının bir an önce yapılmasını beklediğini de ekledi.

Spor Dairesi’nde yaşanan yetki karmaşasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Özyiğit, bütçede yer alan kooperatif şirketler grubu ve sözleşmeli personel giderleri gibi konuların da incelenmeye değer olduğunu söyledi.

Özyiğit, kişilerin somut bir gerçeklik sonucunda görevden alınması ve ardından da gerekenin yapılmasının beklendiğini ancak bugüne kadar hiçbir konuda böyle bir adım atılmadığını ve herkesin şaibe altında bırakıldığını belirterek, kooperatiflerin de ayağa kalkması için adım atılması gerektiğini söyledi.

Hükümetin protokolü imzalayacakları ve paranın KKTC’ye geleceği söylemlerinin de gerçekleşmediğine işaret eden Özyiğit, hâlâ imzalanan bir protokol olmadığını, hatta protokolün taslak haline bile gelemediğini söyledi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, bir an önce herkesin katkısıyla bir kamu reformuna kavuşmak gerektiğinin altına çizerek, içinde bulunulan düzenin niye sürdürülebilir olmadığıyla ilgili örnekler verdi.

Bu hükümetin herkesin bildiği gibi Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik kurulduğunu savunan Özyiğit, “Bu sevdayla yola çıkanlar ve 4’lüyü bozanlar, bundan sonra nasıl adım atacak merak ediyorum” dedi.

11/12/2019 15:38