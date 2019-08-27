Sudan ve İspanya'yı sel vurdu: Binlerce kişi mağdur oldu

Ağustos ayı başından bu yana şiddetli yağışlarla mücadele eden Sudan'da su baskınlarının bilançosu artmaya devam ediyor.

Yağış sonrası meydana gelen su baskınlarında 62 kişi can verdi,, felaketten yaklaşık 250 bin kişi etkilendi.

33 bin bina yıkıldı, 15 bin bina hasar gördü.

Yağışlar ekim ayına kadar sürecek

Binlerce kişi güvenli bölgelerde kurulan çadırlara yerleştirildi.

Katar, Sudan'a insani yardımlara başlarken, Kuveyt ve ABD de, Hartum'a destek vereceğini açıkladı.

Yağışların ekim ayına kadar sürmesi bekleniyor.

İspanya turuncu alarmda

İspanya da, sel felaketinin yaşandığı bir diğer ülke oldu. Başkent Madrid'de sağanak ve dolu sonrası su baskınları yaşandı.

Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, çok sayıda aracın camları kırıldı, çevre yolları ve metro hatları ulaşıma kapatıldı.

İtfaiyenin 200'den fazla yere müdahale ettiği, ikinci derece öneme sahip turuncu alarma geçildiği açıklandı.

Yetkililer, vatandaşları yağış sırasında dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.