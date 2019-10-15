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Özersay:Töre’nin uyarıya rağmen metni okumasını doğru bulmuyorum

Halkın Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Meclis’te konuştu.

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15/10/2019

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Özersay:Töre’nin uyarıya rağmen metni okumasını doğru bulmuyorum

Halkın Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Meclis’te yaptığı konuşmada; içerik itibarıyla üzerinde uzlaşılan bir metin bulunduğunu kaydederek, Türkiye’nin başlattığı operasyonla ilgili olarak bir konsensusa varıldığını ve bununla ilgili ortak bir çalışmanın ortaya çıkarılabilmesi gerektiğini söyledi.

Asgari müşterekte buluşulan şeylerin bile tek ses olarak söylenmemesinin üzücü olduğunu kaydeden Özersay, her partinin kendi kararını alıp düşüncesini paylaşabileceğini ifade etti.

Özersay, terörizmle mücadele konusunda içerikte uzlaşı olduğunu, gelinen noktada asgari müşterekte buluşulmasına rağmen uzlaşı sağlanamadığını söyledi.

Kudret Özersay, bir başka siyasi partinin farklı görüş ortaya koyabileceğini, UBP’nin parti meclisi kararının UBP’yi bağladığını da vurguladı. Halkın Partisi Genel Başkanı, Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre’ye tüzük konusundaki uyarısını yaparak “metni okuma” demesine ve Serdar Denktaş’ın oturumdan ayrılmasına rağmen okumaya devam etmesini doğru bulmadığını açıkladı.

“Bunun zorlanmasını doğru bulmuyorum. Bir konsensusla hareket etmeliyiz” diyen Özersay, halkın hizmet beklediğini ve artık meclisin çalışmalarına başlaması gerektiğine dikkat çekti.

BRT

15/10/2019 13:38
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