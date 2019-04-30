Magnezyum Eksikliği: Magnezyum Kaynakları, Faydaları ve Kullanımı

Magnezyum, vücudun tüm önemli organlarının düzgün işleyişi için gerekli olan önemli bir mineraldir. Bu nedenle magnezyum eksikliği hayatı tehdit eden komplikasyonlara neden olabilir.

Magnezyum vücudumuzda meydana gelen 300’den fazla biyokimyasal reaksiyon için gerekli bir mineraldir. Kasların ve sinirlerin normal fonksiyonlarında çalışması, kalp atış hızının korunması, sağlıklı bir bağışıklık sistemi ve kemiklerin güçlü kalması için gereklidir.

Bunun dışında, kan şekeri düzeyinin korunması, kan basıncının düzenlenmesi, proteinsentezi ile vücuda enerji sağlanması sırasında kullanılır.

Bu özellikleri magnezyumu, hipertansiyon tedavisi ve korunma, osteoporoz tedavisi, kalp hastalıkları tedavisi ve diyabete bağlı komplikasyonların tedavisinde önemli kılmaktadır.

Magnezyum Eksikliğine Neden Maruz Kalıyoruz?

Eskiden günlük ihtiyacımız olan magnezyumu yediğimiz besinlerden rahatlıkla alıyorduk.

Fizlyoloji uzmanı Rune Eliasson, endüstriyel çiftçilik nedeniyle yediğimiz besinlerdeki magnezyum oranının ciddi şekilde düştüğünü ifade ediyor.

Eliasson, ABD’de yaptığı çalışmada 1914 ile 1992 yılları arasında bir elmanın besleyiciliğinin %82 oranında azaldığını söylüyor. Magnezyum eksikliğinin bir diğer nedeni de insanların beslenme şekillerini değiştiriyor olmaları. İnsanlar artık nadiren fasulye, balık, ceviz vb. gibi besleyici ürünler tüketiyorlar.

Magnezyum Eksikliğinde Görülen Hastalıklar

Magnezyum, vücudun tüm önemli organlarının düzgün işleyişi için gerekli olan önemli bir mineraldir. Bu nedenle magnezyum eksikliği hayatı tehdit eden komplikasyonlara neden olabilir.

Kas tutulması

Astım

Uyuşukluk

Migren

Kabızlık

Kalp ritim bozukluğu

Depresyon

Uyku sorunu (Insomnia)

Tatlıya düşkünlük (Hipoglisemi)

Yüksek Tansiyon

Eklem ağrısı

Kronik yorgunluk

Kalsiyum eksikliği

Anksiyete ve Panik atak

Kan Pıhtıları

Bağırsak Tembelliği

Sistit (İdrar yolu enfeksiyonu)

Diyabet

Kalp Hastalıkları

Böbrek hastalığı

Muskuloskeletal (Kas ve iskeletle ilgili) rahatsızlıklar

Sinir problemleri

Obstetrik ve jinekolojik problemler

Osteoporoz

Raynaud sendromu

Diş çürükleri

Kas tutulması

Eğer bacağınızda yer alan kasların olduğu bölgede tutulmalar yaşıyorsanız, vücudunuz magnezyum eksikliğinden dolayı sizi uyarıyor demektir. Uyumadan önce Magnezyum içeren şeyler yemeyi veya içmeyi deneyin. Hem rahat uyursunuz hem de kasılma yaşamazsınız.

Astım

Hem histamin salınımı hem de bronş spazmı magnezyum eksikliğinde artış gösterir. Yapılan araştırmalara göre kanınızdaki Magnezyum oranı arttığında daha rahat nefes alındığı görüldü. Ünlü tıp dergisi The Lancet’ta yayımlanan makalelerde de vücuda giren Magnezyum arttığında astım belirtilerinin gözlü görülür şekilde azaldığı yazıldı.

Uyuşukluk

Vikipedi’de belirtilenlere göre uyuşukluğun en büyük nedeni magnezyum eksikliğiymiş. Vücudunuzda sık sık uyuşma hissediyorsanız Magnezyum içeren besinler tüketmeniz önerilir.

Migren

Magnezyum eksikliği sebebiyle kaslarınız gerilmeler neden olur ve bu da migrene dolaylı olarak sebep olur.

Fazladan takviyesi ise bulantı ve ışığa karşı hassaslık gibi migren belirtilerini ortadan kaldırdığı biliniyor. Ayni zamanda seratonin dengesi magnezyumla ilişkilidir. Seratonin eksikliği baş ağrıları ve depresyona sebep olur.

Kabızlık

Bağırsaklarınızın işlevlerini yerine getirebilmesi için magnezyuma ihtiyacı vardır. Eksikliği kabızlığa neden olur. Magnezyum dışkıyı yumuşattığından eksikliği halinde kabız olmak olasıdır.

Kalp ritim bozukluğu

Magnezyum eksikliği nedeniyle kalp ritim bozuklukları görülebilir. Magnezyum, damarları koruduğundan eksikliği halinde bu tür rahatsızlıklar görülmesi olasıdır.

Depresyon

Magnezyumun, beyninizin işlevselliği ve ruh halinizi direk olarak etkilediği biliniyor.

Bazı uzmanlar, günümüzdeki besleyici olmayan ve az Magnezyum bulunan yiyeceklerin insanları depresyona soktuğunu iddia ediyor.

2015 yılında 8.800 kişinin yer aldığı bir araştırmada, 65 yaşından küçük ve yeterince Magnezyum içeren yiyecekler tüketmeyen bireylerin depresyona girme riskinin %22 daha fazla olduğu kanıtlandı.

Duygusal durumu yükselten serotonin magnezyumla ilişkilidir. Ayrıca Magnezyum eksikliği çeken bir beyin alerjenlere ve yabancı maddelere karşı daha savunmasızdır ki bu bazı durumlarda akıl hastalığına benzer semptomlar ortaya çıkarabilir.

Uyku sorunu (Insomnia)

Uykusuzluk çekiyor ve uyuyunca da en küçük seste uyanıyor musunuz? Bunun nedeni de magnezyum eksikliği olabilir. Daha iyi bir uyku için daha fazla Magnezyum içeren yiyecek tüketmeniz gerekiyor.

ABD’de yapılan bir araştırmada Magnezyum alımı yüksek olan bireylerin rahatça uykuya daldıkları kanıtlandı. Uyku düzenini sağlayan melatonin üretimi magnezyum eksikliğinde sekteye uğrar.

Tatlıya düşkünlük (Hipoglisemi)

Magnezyum insülini kontrol altında tutar. Magnezyum eksikliğinde düşük kan şekeri akışı meydana gelir. Vücudunuzda yeterince Magnezyum yoksa ve vücudunuz sizi uyarmaya çalışıyorsa, bunu şekerinizin düşmüş olabileceği yanılgısıyla karıştırmanız mümkün. ‘Tatlı krizim tuttu’ dediğiniz anlarda ceviz, fındık veya meyve yemeyi deneyin. Yanıldığınızı anlayacaksınız.

Yüksek tansiyon

Yetersiz magnezyum sebebiyle damarlar spazma girebilir ve kolesterol artabilir, her iki durum da kan basıncı sorunlarına yol açar.

Yüksek tansiyon günümüzde hemen herkesin karşılaştığı yaygın bir sorun.

Magnezyum, doğal bir kalsiyum kanal blokeri gibi davranarak tansiyonunuzu dengelemeye yardımcı olur. Britanya’da 2013 yılında yapılan bir araştırmada, Magnezyum alımının arttırılması halinde tansiyonun dengelendiği kanıtlandı.

Eklem ağrısı

Bazıları, diğerlerinden daha fazla ve anormal bir şekilde eklem ağrısı çeker. Magnezyum alımını arttıran ve eskiden eklem ağrısı sorunu yaşayanlar, magnezyum alımından sonra eklem ağrılarının geçtiklerini belirtiyorlar. Fazladan magnezyum alımının yok denecek kadar az yan etkisi olduğundan ve zararsız olmasından dolayı, ekstra magnezyum tüketimi denemeye değerdir.

Kronik yorgunluk

Magnezyum eksikliği çeken bir çok hasta çoğunlukla bitkinlik ve yorgunluk çeker, çünkü çok sayıda enzim sistemi yetersiz çalışmaktadır. Magnezyum eksikliğinin erken belirtilerinden biri yorgunluktur.

Kronik yorgunluk sendromu olanlara doktorlar tarafından Magnezyum içeren yiyecekler tüketmeleri tavsiye edilir.

Brezilya’da yapılan bir araştırmada, fazladan Magnezyum tüketiminin koşucuların performansını arttırdığı ve yaşlılardaki yorgunluk hissini azalttığı görüldü.

Kalsiyum eksikliği

Eksikliği aynı zamanda kalsiyum eksikliğine neden olur. Çünkü vücudun kalsiyumu emmesi için magnezyuma ihtiyacı vardır.

Anksiyete ve panik atak

Adreanal stres hormonunu kontrol altında tutar.

Kan pıhtıları

Kan pıhtılarının önlenmesinde ve kanın -yan etkisiz bir şekilde- istenilen akışkanlıkta kalmasında önemli bir rol oynar (emboli ve felç riskinin düşürülmesinde).

Bağırsak Tembelliği

Eksikliği bağırsağı yavaşlatır, kabızlık yaratır, ki bu da toksisiteye, kolitlere ve besleyicilerin kötü emilimine sebep olur.

Sistit (İdrar yolu enfeksiyonu)

İdrar kesesi spazmları Magnezyum eksikliğinde artar.

Detoksifikasyon

Toksik maddelerin ve ağır metallerin (örn. kurşun, alüminyum) vücuttan atılmasında kritik bir rol oynar.

Diyabet

İnsülin salınımını artırır, şeker metabolizmasının çalışmasını kolaylaştırır. Magnezyum olmadan insülin glükozu hücrelere taşıyamaz. Kanda biriken glükoz ve insülin çok çeşitli tipte doku hasarına sebep olur.

Kalp Hastalıkları

Diğer bir çok kas gibi kalp de magnezyuma ihtiyaç duyar. Kalp hastası olan bir çok kişi de magnezyum eksikliği de yaygındır. Magnezyum tedavisi hastanelerde miyokard enfarktüsü ve kardiyak aritminin tedavisinde uygulanmaktadır. Magnezyum ayrıca göğüs ağrısı ve anjin tedavisinde kullanılmaktadır.

Böbrek Hastalığı

Magnezyum esksikliği, aterosklerotik böbrek yetmezliğine olumsuz katkıda bulunur. Magnezyum eksikliği anormal lipid seviyeleri yaratarak, özellikle böbrek nakli hastalarında kan şekeri seviyesi kontrolünü kötüleştirir.

Muskuloskeletal (Kas ve iskeletle ilgili) rahatsızlıklar

Doku romatizması, fibromiyalji, kas spazmları, kronik boyun ve sırt ağrılarının sebebi magnezyum eksikliği olabilir ve tedavilerinde Magnezyum desteği önemli rol oynar.

Sinir problemleri

Baş ağrısı, kas kasılmaları, mide spazmları, ayak, bacak krampları gibi tüm vücut boyunca ortaya çıkan çeşitli sinir çevresi rahatsızlıkların dindirilmesine yarar. Ayrıca Magnezyum, bilinç blanıklığı ve vertigo gibi merkezi sinir sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

Magnezyum premenstrüel (regl öncesi) sendromu ve menstrual kramp ve acıları engeller, azaltır. Kısırlık tedavisinde önemlidir. Prematür kasılmaları, pre-eklamziyi (Gebelikte yüksek tansiyon ile birlikte idrarda normalin üstünde albümin cinsi protein görülmesi) ve eklamziyi (loğusalık dönemi rahatsızlığı) azaltır, dindirir.

Hastanelerin gebelik koğuşlarında, hipertansiyonun düşürülmesi , Serebral palsi (doğum öncesinde, sırasında veya sonrasında merkezi sinir sisteminin hareket işlev alanlarının hasar görmesinden dolayı oluşan hastalık) ve ani bebek ölümü sendromu riskinin azaltılması için, magnezyum damar yoluyla verilir. Magnezyum desteği gebelik sırasında standart ve zorunlu olmalıdır.

Osteoporoz

Kalsiyum absorbsiyon artırmak için Kalsiyum ve D vitamini alımı, Magnezyum dengesini ayarlamadan uygulanırsa, Magnezyum eksikliği daha da artar ve bu kemik erimesine kadar giden etkileri tetikler, artırır.

Raynaud sendromu

Magnezyum, ağrı ve parmak uçlarında hissizlik yaratan spastik damarların rahatlamasını sağlar.

Diş Çürükleri

Magnezyum eksikliği tükürükte sağlıksız bir fosfor ve kalsiyum dengesi oluşturarak dişlere zarar verir.

Magnezyum Eksikliği Nasıl Ölçülür

Magnezyum eksikliğinin giderilmesi sadece örnek olarak bu sayılanların değil daha bir çok hastalığın semptmlarının azaltılmasında, giderilmesinde kimi zaman da önlenmesinde önemli rol oynar.

Magnezyum yetersizliğinin ölçülmesinde standart kan testleri faydasızdır, çünkü vücudumuzdaki toplam magnezyumun ancak %1 inden azı kanımızda bulunur. Ne yazık ki doktorların çoğu bu testi baz alırlar.

Oysa Magnezyum miktarı bazı özel testlerle hücre içerisinde ve dokularda ölçülmelidir. Ortalama bir insan için magnezyum eksikliğini teşhis etmenin en kolay yolu, en azından 2 ay gibi bir süre boyunca magnezyum takviyesi alıp bazı semptomların azalıp azalmadığını kontrol etmektir.

Magnezyum Eksikliği İçin Risk Grupları

Gastrointestinal Hastalıklar

Crohn hastalığı (ateşli bağırsak hastalığının kronikleşmiş hali) gibi gastrointestinal hastalıkları olanlar magnezyum eksikliği yaşayabilirler.

Böbrek Hastalıkları

Böbreklerin işleyişini etkileyen hastalıkları bulunanlar, magnezyumun idrar yoluyla atılması ve kandaki Magnezyum seviyesinin düşmesiyle magnezyum eksikliği yaşayabilir.

Yaş

Yaş aldıkça vücudumuzun magnezyumu işleme süreci sekteye uğrayabilir. Bu nedenler belirli yaşlardan sonra daha çok Magnezyum almak gerekebilir.

Böbrek Hastalıkları

Aşırı miktarda besin lifi tüketmek vücudun magnezyumu emmesi sürecini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu alanda yapılan çalışmaların sayısı henüz yeterli değildir.

Düşük Protein Diyeti

Az protein içeren beslenme şeklinin (günlük 30 gramdan az) magnezyum eksikliğine yol açabileceği konusunda bazı çalışmalar bulunmaktadır.

Bazı İlaçlar

Bazı diüretikler, antibiyotikler, kanser ilaçları ve çinko takviyeleri magnezyum eksikliğine neden olabilir. Herhangi bir nedenle düzenli olarak ilaç veya besin takviyesi kullanıyorsanız magnezyum ölçümü yaptırmanız tavsiye edilir.

Magnezyum’un Faydaları

Magnezyum yedi önemli makro minerallerden biridir.Bunlar günde en az 100 miligram (Magnezyum) olarak büyük miktarlarda tüketilmesi gereken minerallerdir.

Yeterli miktarda alım, kemik, kardiyovasküler sistem, şeker hastalığı ve diğer işlevlerle ilgili problemleri önlemeye yardımcı olabilir.

Kemik Sağlığı

Kemik oluşumu için önemlidir. Kemik içinde ki kalsiyumu asimile eder ve böbreklerdeki D vitamini aktive etmede rol oynar. D vitamini aynı zamanda sağlıklı kemikler için gereklidir.

Optimum alımı, menopozdan sonra kadınlarda daha büyük kemik yoğunluğu, gelişmiş kemik oluşumu ve osteoporoz riski ile ilişkilidir.

Kalsiyum Emilimi

Kalsiyum ve Magnezyum, kemik sağlığının korunması ve osteoporozun önlenmesi açısından önemlidir.

Magnezyum olmadan, yüksek miktarda kalsiyum alımı, arteryal kalsifikasyon(dokularda kalsiyum toplanması) ve kardiyovasküler hastalıkların yanı sıra böbrek taşı riskini artırabilir.

Kalsiyum takviyeleri alan herkes kalsiyum alımının düzgün şekilde metabolize olmasını sağlamak için magnezyum da almalıdır.

Diyabet

Karbonhidrat ve glikoz metabolizmasında önemli bir rol oynamaktadır, bu nedenle Magnezyum durumu şeker hastalığı riskini de etkileyebilir.

Günlük 100 Magnezyum’lık bir alım, tip 2 diyabetinin gelişmesini %15 oranında azaltır. Düşük düzeyleri, bozulmuş insülin sekresyonuna(salgı) ve daha düşük insülin duyarlılığına bağlıdır.

Bu çalışmaların çoğunda, Magnezyum alımı beslenme kaynaklıydı. Bununla birlikte, diğer çalışmalar günde 300 ila 365 Magnezyum arasında bir magnezyum takviyesi alımı ile insülin duyarlılığında iyileşme olduğunu göstermiştir.

Ulusal Sağlık Enstitüsüne (NIH) göre American Diabetes Association, diyabetli hastalarda magnezyumun glisemik kontrol için rutin olarak kullanılabilmesi için daha fazla araştırma gerektiğini belirtti.

Kalp sağlığı

Kalp dahil olmak üzere kasların sağlığını korumak ve vücudun elektrik sinyallerini iletmek için gereklidir.

Yeterli miktarda magnezyum alımı aşağıda ki risklerin oluşumunu azaltır:

Ateroskleroz, arter duvarlarında yağ birikmesi

Hipertansiyon veya yüksek tansiyon

Framingham Kalp Çalışması’nda Magnezyum alımının en yüksek olduğu kişilerin koroner arter kalsifikasyon (dokularda kalsiyum birikmesi) ihtimali yüzde 58 daha düşük ve abdominal arter kalsifikasyon ihtimali yüzde 34 daha düşük bulundu.

Kalp krizi sonrasında Magnezyum alan hastalar düşük mortalite(ölüm) riski taşırlar. Bazen konjestif kalp yetmezliği (KKY) tedavisinin bir parçası olarak, aritmi veya anormal kalp ritmi riskini azaltmak için kullanılır.

Günlük 365 Magnezyum magnezyum alımı lipid profillerini iyileştirdiği gösterildi.

NIH’nin bulguları, kandaki yüksek magnezyum seviyelerini kalp için düşük kan dolaşımından kaynaklanan kardiyovasküler hastalık ve iskemik kalp hastalığı riski ile “önemli ölçüde” ilişkilendiriyor. Ayrıca yüksek düzeylerin inme riskini azaltabileceğini de belirtilmiştir.

Bununla birlikte, takviyelerin alınmasının kan basıncını “yalnızca küçük bir oranda düşürdüğünü” belirtti.

Migren, Baş Ağrısı

Küçük çaplı çalışmalar, Magnezyum tedavisinin baş ağrılarını önlemeye veya hafifletmeye yardımcı olabileceğini öne sürdü, ancak fark yaratmak için yapılması muhtemel miktar yüksek dozdur. Sadece bir sağlık uzmanı tarafından uygulanmalıdır.

Adet Öncesi Sendrom

Yeterli bir şekilde alınmasının sağlanması, özellikle B6 vitamini ile kombine edilmesi, şişkinlik, uykusuzluk, bacak şişmesi, kilo alımı ve meme hassasiyeti gibi adet öncesi sendromu (PMS) semptomlarının hafifletilmesine yardımcı olabilir.

Anksiyete Tedavisi

Magnezyum düzeyindeki düşüşler veya işlenme biçimindeki değişiklikler kaygı düzeyinin artmasına bağlıdır.

Bu, kişinin strese tepkisini kontrol eden üç bezden oluşan hipotalamik-pitüiter-adrenal (HPA) ekseniyle ilgili aktivitelerdir.

Araştırmalar düşük magnezyumlu bir beslenmenin bağırsakta bulunan bakteri türlerini değiştirebileceğini ve bunun kaygı temelli davranışları etkileyebileceğini göstermiştir.

Magnezyum Alımını Arttırma Yolları

Magnezyum takviyesi, doktorunuzun reçetesi dahilinde eczanelerden temin edilebilir.

Magnezyum klorür (Tadı acıdır ancak çok etkilidir), Magnezyum sitrat (Kalp çarpıntınız varsa bunu kullanmak daha sağlıklıdır) ve magnezyum sülfat (Küvetinize döküp rahatlamak için idealdir) eczanelerde bulabileceğiniz takviyelerdendir.

Kadınların günde en fazla 280 Magnezyum, erkeklerin ise 350 Magnezyum magnezyum alımı yapması gerekir. Tabii ki önce doktorunuza danışmanız gerekiyor!

Magnezyum Takviye Alınmalı Mıdır?

Takviyeler mevcuttur, ancak beslenme yoluyla herhangi bir vitamin veya mineral elde etmek en iyisidir, çünkü besinler diğer besinlerle kombine edildiğinde daha iyi çalışır.

Pek çok vitamin, mineral ve bitki besleyicisi sinerjik(eş etki) çalışırlar. Bu, onları bir araya getirmenin sağlığa ayrı ayrı tüketmekten daha fazla fayda sağladığı anlamına gelir.

Günlük gereksinimleri karşılamak ve takviyeleri yedek olarak kullanmak için sağlıklı, dengeli bir beslenme üzerinde odaklanmak, ancak tıbbi gözetim altında olmalıdır.

Alınması Gereken Magnezyum Miktarı

İdeal koşullar altında günlük kayıpları karşılamak için 300Magnezyum/gün Magnezyum desteğine ihtiyaç duyarız.

Eğer düşük ya da ortalama stres altındaysanız, fiziksel ya da psikolojik rahatsızlığınız, fiziksel yaralanmanız , atletik güç harcamanız varsa, magnezyum ihtiyacınız artar.

Ortalama düzgünlükte bir beslenme yaklaşık olarak 250 Magnezyum civarı Magnezyumiçerir. Bunun da ancak yarısı absorbe edilir. Dolayısıyla günlük magnezyum takviyesi günümüzde bir zorunluluktur. Aksi takdirde bu temel minerali sağlamak için vücut dokuları parçalanmaya başlar.

Önerilen alım miktarı

Önerilen Günlük alım miktarı (RDA) yaşa ve cinsiyete bağlıdır.

NIH aşağıdaki Magnezyum alımını önerir:

1-3 yaş arası: günde 80 Magnezyum

4-8 yaş arası: günde 130 Magnezyum

9-13 yaş arası: günde 240 Magnezyum

Gereklilikler 14 yıldan beridir erkekler ve kadınlar için farklıdır.

14-18 yaş arasındaki erkekler: Günde 410 Magnezyum

19 ve daha yukarı yaştaki erkekler: 400 ila 420 Magnezyum / gün

14-18 yaş arasındaki dişiler: Günde 360 ​​Magnezyum

19 yaş ve üzerindeki dişiler: günde 310 ila 320 Magnezyum

Gebelik sırasında: 350-400 Magnezyum / gün

Emzirme döneminde: 310-360 Magnezyum / gün

Magnezyumu ne kadar iyi absorbe ederiz?

Bir besin maddesinin “biyoyararlılığı”, vücutta absorbe edilip tutulacağı derecedir.

Magnezyum orta düzeyde biyoyararlanıma sahiptir. Esas olarak ince bağırsakta emilir.

Ne kadar etkili olduğu emilime bağlıdır: