Papa Francis'in koronavirüs testi sonuçlandı

Katolik Kilisesi Ruhani Lideri Papa Francis'in koronavirüs testi sonucunun negatif olduğu açıklandı.

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03/03/2020

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Papa Francis'in koronavirüs testi sonuçlandı

Avrupa'da yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en hızlı yayıldığı ve ölü sayısının arttığı ülke İtalya.

Papa Francis de İtalya'da katılacağı bir etkinliği, 'soğuk algınlığı' nedeniyle iptal etmişti. 

Papa'nın yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) yakalandığı iddia edilmişti. 

İtalya medyasında yer alan haberlere göre Papa Francis'in koronavirüs testi sonucunun negatif olduğu açıklandı.

Vatikan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

03/03/2020 10:03
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TAGS: Papa, haber, kıbrıs, Francis’in, koronavirüs, testi, sonuçlandı
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