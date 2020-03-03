Papa Francis'in koronavirüs testi sonuçlandı

Avrupa'da yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en hızlı yayıldığı ve ölü sayısının arttığı ülke İtalya.

Papa Francis de İtalya'da katılacağı bir etkinliği, 'soğuk algınlığı' nedeniyle iptal etmişti.

Papa'nın yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) yakalandığı iddia edilmişti.

İtalya medyasında yer alan haberlere göre Papa Francis'in koronavirüs testi sonucunun negatif olduğu açıklandı.

Vatikan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

03/03/2020 10:03