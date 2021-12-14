89 kişi öldü! DSÖ ekip gönderdi

2019'nin son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs dünyanın bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ederken Güney Sudan'dan oldukça ürkütücü bir haber geldi. Güney Sudan'da 89 kişi gizemli bir hastalıktan öldü. DSÖ söz konusu ölümlerin kaynağını belirleyebilmek için bölgeye görev gücü gönderme kararı aldı.

Dünyanın koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesi son sürat devam ediyor. Her gün binlerce cana mal olan virüs son dönemde varyantlar ile gündemde.

Bilim dünyası Omicron'u deşifre etmek için zamana karşı yarış verirken Güney Sudan'dan gelen haber ile sarsıldı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, ülkenin Jonglei eyaletinin kuzeyinde yer alan Fangak kasabasında bilinmeyen bir hastalık 89 kişinin ölmesine neden oldu.

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14/12/2021 18:41