Sol Hareket: İş kazaları kader değil cinayet

Sol Hareket, basit önlemler alınarak önlenebilecek iş kazalarının neredeyse olağan bir hal aldığını belirterek, iş kazalarının kader değil cinayet olduğunu kaydetti.

Sol Hareket adına yazılı açıklama yapan Raif Kanlıoğlu, “iş cinayetlerinin en büyük sorumlusunun çalışma yaşamındaki kuralsızlığa göz yuman koalisyon hükümeti olduğunu” iddia etti.

Kanlıoğlu, işçilerin daha fazla kâr amacı ile kapasitelerinin üzerinde çalıştırılmaya zorlandığını, iş güvencesinin önemsenmediğini ve hiç bir önlem alınmadan işçilerin ucu açık çalışma saatleri ve ağır çalışma koşulları ile sömürüldüğünü ifade etti.

Koalisyon hükümeti ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, kuralsız çalışma yaşamına ve sömürüye göz yumduğunu savunan Kanlıoğlu, “iş cinayetlerinin” önüne geçecek önlemlerin süratle hayata geçirilmesini talep etti.

Kanlıoğlu, özelleştirme, taşeronlaştırma ve sendikasızlaştırmanın iş cinayetlerinin kaynağı olduğunu ileri sürerek, kuralsız çalışma yaşamı ve taşeronlaşmaya karşı iş güvenliği ve işçilerin sendikalaşması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını, sendikalaşmanın yasal düzenleme ile zorunlu hale getirilmesini ve ILO düzenlemelerinin eksiksiz bir şekilde uygulanmasını da istedi.