Rum Savunma Bakanı Angelidis, Zagreb’e gidiyor

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Avrupa Birliği Savunma Bakanları toplantısına katılmak amacıyla bugün Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’e gidecek.

Fileleftheros gazetesi, Rum Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya dayanarak, Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in katılacağı Avrupa Birliği Savunma Bakanları toplantısında AB Ortak Savunma ve Güvenlik konularının ele alınacağını yazdı.

Toplantının içeriğine yönelik ayrıntılara da yer veren gazete, Angeldis’in toplantı çerçevesinde mevkidaşlarıyla ikili temaslarda bulunarak, savunma işbirliğini ele alacağını belirtti.

04/03/2020 11:48