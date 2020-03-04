Rum Savunma Bakanı Angelidis, Zagreb’e gidiyor

Angelidis, Avrupa Birliği Savunma Bakanları toplantısına katılmak amacıyla bugün Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’e gidecek.

ads
04/03/2020

ads
ads
Rum Savunma Bakanı Angelidis, Zagreb’e gidiyor
ads

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Avrupa Birliği Savunma Bakanları toplantısına katılmak amacıyla bugün Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’e gidecek.
Fileleftheros gazetesi, Rum Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya dayanarak, Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in katılacağı Avrupa Birliği Savunma Bakanları toplantısında AB Ortak Savunma ve Güvenlik konularının ele alınacağını yazdı.
Toplantının içeriğine yönelik ayrıntılara da yer veren gazete, Angeldis’in toplantı çerçevesinde mevkidaşlarıyla ikili temaslarda bulunarak, savunma işbirliğini ele alacağını belirtti. 

04/03/2020 11:48
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Rum Savunma, haber, kıbrıs, Bakanı, Angelidis, Zagreb’e, gidiyor
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.