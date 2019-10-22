NASA'ya Japon desteği

Geçtiğimiz eylül ayında NASA ve Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA – Japonya Hava-Uzay Keşif Ajansı) Artemis programında beraber çalışma amaçlarını açıklamışlardı. Bu ortaklığın kesinlik kazandığı ve Japonya'nın, NASA'nın Mars'a gitme ve Ay'a geri dönme görevlerine yardımcı olacağı bildirildi. Japon hükümeti, Başbakan Şinzo Abe ve kabine üyelerinin katıldığı bir toplantıda ülkenin uzay komitesinin, NASA'nın Lunar Gateway (Ay Kapısı) projesine yardımcı olma önerisini kabul etti. Chip.com.tr'nin Japan Times'tan aktardığı habere göre Japonya, Ay yörüngesindeki astronotlar için geçici bir ev ve ofis olarak görev alacak Lunar Gateway'in "inşası için teknik ortaklık sunacak."Japonya, diğer pek çok alanın yanı sıra özellikle yaşam destek sistemi cihazları, iklimlendirme donanımı ve bataryaları sağlayacak. Lunar Gateway, astronotlar için yaşam alanları, laboratuvarlar ve Ay'a gidecek veya aydan gelecek olan uzay araçları için yanaşma alanlarına sahip olacak. Japonya, NASA'nın Ay ve Mars keşif planlarına destek olan tek ülke değil. Avusturalya da NASA ile ortaklığını eylül ayında duyurmuştu ve Japan Times, Avrupa Uzay Ajansı'nın da yakın gelecekte katılımını duyurmasının beklendiğini belirtiyor.

22/10/2019 08:35