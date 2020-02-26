Johnny Depp Türkiye'ye geliyor

Johnny Depp ile rock efsaneleri Alice Cooper ve Joe Perry’yi bir araya getiren Hollywood Vampires, çıktıkları dünya turnesi kapsamında İstanbul’a da gelecek.

Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Özdağ'ın haberine göre konser, 13 Eylül Pazar akşamı İstanbul Life Park’ta yapılacak.

Özdağ, organizasyonla ilgili olarak "Aktif Bank’ın sponsorluğunda, Neo Events’in organizasyonuyla düzenlenecek konserin biletleri satışta. 220 liradan başlayan bilet fiyatları, deluxe lounge’da 1100 liraya çıkıyor. Biletleri hızla tükenen konserin ‘VIP’ kategorisi de var. VIP biletin ücreti ise 10 bin lira. VIP bilet alarak konseri en ön sıradan izleyebileceğiniz gibi, sahne öncesi grup üyeleriyle de tanışabilirsiniz. Yani 10 bin lira ödeyerek 72 yaşındaki Alice Cooper, 70 yaşındaki Joe Perry ve 57 yaşındaki Johnny Depp’le selfie çekip sosyal medyada hava atma şansınız var..." ifadesini kullandı.

26/02/2020 12:09